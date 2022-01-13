Амстердам, , 03:36 — REGNUM Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что заразился коронавирусом. Об этом 13 января он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Флаг Нидерландов

Вопке Хукстра «К сожалению, я получил положительный результат теста. Так что пока буду сидеть на карантине».

По его словам, в настоящее время он не испытывает проблем со здоровьем и следующие несколько дней будет работать из дома.

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Напомним, Хукстра, с октября 2017 года являвшийся министром финансов, 10 января занял пост министра иностранных дел в новом правительстве Нидерландов.

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