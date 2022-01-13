Москва, 13 января, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Дети, в том числе в возрасте до трёх лет, оказались в числе пациентов с подтверждённым заражением штаммом коронавируса «Омикрон», данные о числе инфицированных уточняются. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова 12 января в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам специалиста, в Южно-Африканской Республике (ЮАР), где штамм «Омикрон» был преобладающим в анализируемый период, симптомы коронавирусной инфекции особенно ярко проявляются у детей до трёх лет.

Руженцова уточнила, что данных по тяжести заболевания, вызванного штаммом «Омикрон» у детей на настоящее время нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как предположил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, штамм коронавируса «Омикрон», скорее всего, станет последним вариантом инфекции перед уходом в другую популяцию.