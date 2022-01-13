Казань, 13 января, 2022, 03:27 — ИА Регнум. В рамках банкротного дела бывшего главы правления разорившегося «Татфондбанка», экс-министра финансов Татарии Роберта Мусина арбитраж республики рассмотрит крупное финансовое требование от другого лопнувшего банка — «Татагропромбанка». Последний требует с Мусина свыше 1,05 млрд рублей, которые фигурируют как убытки. Претензии рассмотрят 14 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Требование «Татагропромбанка» о взыскании долга в размере 1 058 951 765,29 рубля было основано в том числе и на ранее вынесенных судебных решениях о привлечении Роберта Мусина как бенефициара к субсидиарной ответственности по долгам этого банка. Например, по одному требованию с Мусина и еще одного фигуранта были взысканы убытки в размере 77 108 574,72 рубля.

Напомним, и ТФБ, и «Татагропромбанк» лишились лицензий весной 2017 года. Проблемы ТФБ повлекли в Татарии банковский кризис и разорение ряда кредитных организаций. Банки были аффилированы между собой. А в ТФБ власти региона имели крупный пакет акций — более 40%.

На декабрь 2021 года ТФБ имел долги перед 18,21 тыс. кредиторов на общую сумму более 171,5 млрд рублей. Сам же Роберт Мусин осенью 2021 года был осужден к 12 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями.