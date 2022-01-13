Красноярск, , 03:19 — REGNUM В четверг, 13 января, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой снег, температура воздуха −17… −15 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Мороз

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В 07:10 на Театральной площади было — 16 °C.

Ночью с 13 на 14 января ожидается до −25… −23 °C, облачно, без осадков.

Скорость северного ветра 2−7 м/с. Давление — 742 мм рт. ст.

В пятницу, 14 января, в Красноярске до −20… −17 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до −25… −23 °C.

В субботу, 15 января, в Красноярске ожидается до −18… −16 °C днём и до −21… −19 °C ночью. Переменная облачность, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 13 января на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается очень сильный южный ветер на порывах до 17−27 м/с, метель. На севере центральных районов Красноярского края температура воздуха ночью до −31… −26 °C, местами до −39… −37 °C.

13−14 января в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.