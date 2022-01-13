Южно-Сахалинск, , 03:13 — REGNUM В результате взрыва газового бойлера, который произошел ночью 13 января в квартире 47 дома №4 по улице Невельской, пострадала пожилая женщина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Пожар Pexels

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Взрывом в квартире выбило окна и двери. Хозяйка получила ожоги 80% тела. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь в Южно-Сахалинской городской больнице им. Анкудинова.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в селе Троицкое ночью 13 января в двух жилых домах произошли аварийные ситуации с газовым оборудованием. В правительстве островного региона сообщили, что газорегуляторный пункт пропустил газ высокого давления в сети низкого давления.