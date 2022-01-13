Симферополь, , 03:13 — REGNUM В арбитраж Крыма поступил банкротный иск, заявителем в котором выступает налоговый орган, а ответчиком — муниципальный водоканал. Исковое заявление суд пока не принял к производству и дату слушаний не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Истцом в деле выступает ФНС России, а ответчиком — муниципальное унитарное предприятие поселения Щёлкино «Водоканал». Иск подан 12 января 2022 года, сумма претензий не сообщалась.

Известно также, что в 2019—2021 годы финансовые претензии к водоканалу имело ГУП «Крымэнерго», подавшее целую серию исков. Два из них были поданы в декабре 2021 года. В делах речь шла о взыскании долгов по договору энергоснабжения.

МУП, судя по данным ЕГРЮЛ, учрежден в ноябре 2007 года, но с апреля 2021 года числится в стадии ликвидации. Учредителем актива является администрация города Щёлкино. Ликвидатором назначена Инесса Кошкина.