Южно-Сахалинск, 13 января, 2022, 03:05 — ИА Регнум. На Сахалине в селе Троицкое ночью 13 января в двух жилых домах произошли аварийные ситуации с газовым оборудованием. В правительстве островного региона сообщили, что газорегуляторный пункт пропустил газ высокого давления в сети низкого давления, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Газовая конфорка

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После происшествия все дома питаемые от газораспределительного пункта, давшего сбой, были обесточены.

Днём 13 января специалисты в каждой квартире проведут повторную опрессовку сети и проверят газовое оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в селе Троицкое Анивского района ночью 13 января в двух квартирах в жилых домах по улице Невельская произошли возгорание газовой колонки и взрыв бойлера, есть пострадавшие.