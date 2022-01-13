Южно-Сахалинск, , 02:55 — REGNUM На Сахалине в селе Троицкое Анивского района ночью 13 января в двух квартирах в жилых домах по улице Невельская произошли возгорание газовой колонки и взрыв бойлера, есть пострадавшие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Взрыв газа ИринаШел

Читайте также: Следователи выяснили предварительную версию взрыва в жилом доме на Сахалине

Возгорание газовой колонки произошло в квартире в доме 2 Г по улице Невельская из-за скачка давления газа. В результате огнем была охвачена площадь квартиры в 18 кв. метров.

Газовый бойлер взорвался в квартире жилого дома номер 4 по улице Невельская. Взрывом выбило окна и двери. На кухне возник пожар. Пострадал один человек, которого медики доставили в Южно-Сахалинскую городскую больницу им. Анкудинова.

Спасатели, прибывшие на место ЧП, эвакуировали из домов 20 человек

Жителям рекомендовали самостоятельно перекрыть газ в квартирах. Также в этом районе полностью отключили газо и электроснабжение. Специалисты устанавливают возможные причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине после взрыва и пожара в пятиэтажном жилом доме в областной столице, в результате которых погиб человек, возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.