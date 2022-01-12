Пномпень, 13 января, 2022, 02:45 — ИА Регнум. Проведение встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), было отложено властями Камбоджи. Об этом 12 января сообщило агентство Kyodo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Камбоджи

Мероприятие должно было состояться с 18 по 19 января в провинции Сиемреап на севере республики. Причины переноса саммита не называются. Также неизвестна новая дата встречи. Журналисты предположили, что решение властей Камбоджи связано с противоречиями внутри АСЕАН из-за ситуации в Мьянме, где в феврале 2021 года произошел военный переворот.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января глава индонезийского МИД Ретно Марсуди заявила, что Индонезия вместе с другими странами АСЕАН поддерживает реализацию пяти согласованных пунктов по разрешению кризиса в Мьянме.

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