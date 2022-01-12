Баку, 13 января, 2022, 02:39 — ИА Регнум. Дайджест публикаций в азербайджанских СМИ за декабрь 2021 года. Использованы материалы, переведённые с азербайджанского языка

Иван Шилов ИА REGNUM Памятник гитлеровскому коллаборационисту Мамеду Эмину Расулзаде в Азербайджане

Об открытии в турецком городе Коджаэли парка в честь Джохара Дудаева

«Как быстро Кремль забыл о Нжде, выразив недовольство Турции из-за Дудаева»

«Без лишних предисловий можно сказать, что Россия, всегда заявлявшая о применении в ее отношении двойных стандартов, на этот раз сама демонстрирует двоякий подход. Да, объективно говоря, РФ действительно является объектом двойных стандартов на политически поляризованной арене. Однако на этот раз Москва проявляет неоднозначный подход к Турции, с которой у нее есть общие интересы по многим вопросам. Речь идет об открытии в турецком городе Коджаэли парка, названного в честь бывшего чеченского командира Джохара Дудаева, что внесло некоторую напряженность в отношения Москвы и Анкары.

Сначала Москва выразила свое недовольство устами чеченского лидера Рамзана Кадырова. Не будем акцентировать внимание на том факте, что чеченцы стали жертвами войны с Россией, а также опустим упоминание, что последующее подчинение Рамзана Кадырова Москве не приветствовалось самими чеченцами. Политика порой устроена так, что тот, кого сегодня считают заклятым врагом, завтра может стать другом. Не стоит углубляться в эти вопросы, однако внимания заслуживает дерзость Р. Кадырова, который считает, что может угрожать такому государству, как Турция.

Бравада Р. Кадырова по поводу парка имени Дж. Дудаева непонятна, по меньшей мере учитывая вышеупомянутые вопросы. Своими действиями он скорее ставит под сомнение борьбу чеченского народа. Словно этого было мало, Р. Кадыров заявляет, что в ответ Турции в Грозном может быть увековечено имя лидера РПК Абдуллы Оджалана. Сравнение Кадыровым Дудаева и Оджалана наглядно демонстрирует, что его способность здраво рассуждать сильно хромает. Похоже, он не осведомлен о терроре, который творил Оджалан, или же намеренно проводит бессмысленные сравнения. О словах Кадырова закончим на этом, ведь и так ясно, что обнародованное является не результатом (https://ru.oxu.az/politics/558555)

«В случае необходимости, выберите тему российско-армянских сексуальных отношений в Ханкенди». Автор — Адалят Велиев.

Широкую дискуссию вызвало открытие в турецком городе Кëрфез на северо-западе страны парка, названного именем первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева, и установление ему памятника. Это событие прокомментировала также официальный представитель МИД России Мария Захарова, но я не встретил ответной реакции ни в турецких, ни в азербайджанских СМИ. Хотя инцидент не имеет отношения к военной сфере, я решил прокомментировать, поскольку инцидент направлен против братской Турции.

На самом деле, позиция МИД России по отношению к экстремистам, террористам и боевикам совпадает с официальной позицией Азербайджана и Турции. Но интересно, что между отношением России к экстремистам, террористам и боевикам и ее реальной деятельностью — пропасть. Есть множество фактов: начиная с открытия офиса РПК в Москве и заканчивая визитами в Москву лидера сепаратистов Араика Арутюняна, разыскиваемого Интерполом и лично признавшегося в убийствах в Гяндже.

Мы хотели бы задать вопрос госпоже Захаровой: «Почему лидеры сепаратистского режима, террористы и заклятые враги Азербайджана и Турции, являющиеся яркими образцами сепаратизма, должны фотографироваться с российскими официальными лицами на фоне кусочка старого тетриса выдуманного режима? (имеет в виду флаг Республики Арцах). Почему эти снимки должны быть размещены на официальном сайте Министерства обороны России?

Независимо от позиции России или Марии, генерал Дудаев считается символом борьбы чеченского народа за свободу. Это — неопровержимый факт.

Интересно то, что Мария-ханум не замечает, что в различных городах Латвии, Литвы и Польши есть улицы, площади и аллеи, названные именем Дудаева. Если рассматривать Турцию в качестве союзника России, тогда возникают новые вопросы.

В 2015 году российский бомбардировщик Су-24 пересек сирийско-турецкую границу и был сбит турецким истребителем F-16. Кремль присвоил погибшему летчику, подполковнику Олегу Пешкову звание «Герой Российской Федерации». Турция не вмешалась, посчитав это внутренним дело России. Россия ввела бы санкции против Турции, но безрезультатно. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев смог нормализовать российско-турецкие отношения.

В такой ситуации можно понять, что цель заявления Захаровой — испортить нормальные отношения между двумя странами, поскольку это не первый факт увековечения памяти Дудаева в Турции. И Россия не высказывала своего отношения к этому. Здесь нет ничего нового, особенного и удивительного. Захаровой не следует утрировать этот вопрос. Было бы лучше, если бы Мария-ханум прокомментировала, кто и зачем передал армянским вооруженным силам тактические ракеты «Искандер-М» или раскрасил столбы у въезда в Лачинский коридор в цвета российского флага?

Турция вправе открыть или закрыть любой парк на своей территории. Это не имеет никакого отношения к России, особенно к Захаровой и структуре, которую она представляет. Нельзя оценивать случившееся как проявление ненависти к России. Потому что на фоне российско-турецких и турецко-азербайджанских отношений установка памятника миротворцу как «спасителю армянской девочки» и бюстов российских общественных деятелей на территории аэропорта Ходжалы — более грязное занятие. В любом случае открывать памятники или парки в Турции — это внутреннее дело Анкары. Если Россия хочет выяснить, кому принадлежат памятники и статуи, она должна прежде всего обеспечить снос памятника нацисту Нжде в месте своего временного пребывания, в Ходжавендском районе Карабаха.

Во-первых, от кого и когда русский солдат спас армянского ребенка? Мария-ханум, у вас есть хоть одно доказательство этого? Но поскольку генерал Дудаев спас многих чеченских детей от русских штыков, он заслужил звание героя не только в Турции, но и во всем мире.

Во-вторых, почему русские должны устанавливать на территории Азербайджана памятник своему солдату? Временно размещенные на территории Азербайджана миротворцы должны снести памятник «русскому спасителю» и другие бюсты, напоминающие о непонятных отношениях с армянской девушкой на уровне гениталий. Многие видели многочисленные видео, на которых русские солдаты развлекаются с армянскими проститутками. Наверное, М. Захарова тоже видела их. Если в Кремле захотят установить памятник, посвященный какому-то историческому событию, тогда пусть выбирают тему «армяно-российских сексуальных отношений в Ханкенди». Эти отношения сейчас более актуальны и исчерпывающе демонстрируют происходящие события. Памятник же пусть установят в Москве или Ереване. (https://moderator.az/siyaset/405140/zeruret-yaranibsa-xankendinde-rus-ermeni-cinsi-munasibetleri-mvzusunu-secin/?fbclid=IwAR1AUW1KJ4GXrZrOgwtM8byWGZrGKErG7gbPvAYt3A1EamhHzDWkc91F6kA: перевод)

О деятельности российских миротворцев

«О «Лачинской дыре», армянских боевиках и «миротворческом» бардаке в Карабахе»

Отдельный сюжет можно посвятить «Лачинскому коридору», или вернее — «Лачинской дыре», через которую абсолютно бесконтрольно проходят все — от контрактников из Армении, переодетых в гражданскую форму, до кандидатов в президенты Франции. Было бы наивным полагать, что российские миротворцы закрывают глаза на эти незаконные поездки за бутылку водки или блок сигарет — хотя и этот мотив часто присутствует. Но проблема глубже.

Итак, раскроем зрителям некоторые инсайды из наших переговоров с российской стороной по поводу неисполнения Арменией 4-го пункта ноябрьских соглашений. Как нам стало известно, в ответ на обоснованные претензии Баку в связи с наличием вооруженных сепаратистов в зоне временной ответственности МС РФ россияне заявляют следующее. Дескать, в трехстороннем соглашении нигде четко не прописано, что именно российские миротворцы должны обеспечить вывод армянских военных из Карабаха. Функциональной задачей МС РФ, дескать, является обеспечение мира. Но вот вывод армянских незаконных формирований из региона в сферу компетенции россиян якобы не входит.

Конечно же, эта формулировка миротворцев не выдерживает никакой критики. Давайте говорить начистоту. Если мы будем придираться к каждой букве, то на поверхность можно вытащить множество неудобных вопросов. Например, где в трехстороннем соглашении прописана деятельность центра гуманитарного реагирования МЧС России в Карабахе? Нигде, однако на практике он работает, и азербайджанская сторона никогда не препятствовала его функционированию, понимая важность гуманитарной деятельности и помощи населению на местах.

Или вот такой вопрос миротворцам. На представленном видео, полученном из доверенных источников, мы видим, как незаконные вооруженные формирования бодро роют окопы. «Присматривают» за этой деятельностью — все верно, российские миротворческие силы! Мы с пониманием относимся к тому, что россияне обеспечивают безопасность проведения сельскохозяйственных работ вблизи линии разграничения, хотя это и не входит в их мандат, которого, к слову, тоже нет. Но то, что мы видим на видео, — это ведь явное военное прикрытие российскими войсками инженерных работ армянских боевиков. Может быть, генералы Рустам Мурадов и Алексей Авдеев ответят нам на простой вопрос — с каких это пор в функциональную задачу миротворческого контингента входит поддержка возведения бандформированиями фортификационных укреплений и проведение ими инженерных работ? Или вот еще вопрос — почему миротворцы не пресекают деятельность военных полигонов армянских бандформирований? Речь идет конкретно об общевойсковом полигоне в Агдере, двух военных полигонах в Ходжалы, включая танкодром, а также полигоне в Тяпякянде, который армяне называют Тонашеном. В нашем распоряжении также есть факты абсолютно безразличного отношения руководства миротворческого контингента к запросу Азербайджана по пресечению танковых учений сепаратистов в Ходжалы. Следует признать, что в позиции российского миротворческого контингента есть и позитивный для Баку сигнал. Ведь если вывод вооруженных сепаратистов с территории Азербайджана не входит в задачи российского миротворческого контингента, то соответственно этой задачей должен заняться азербайджанский спецназ. Уверены, что ребята из Яшмы, морских котиков, Ярасы и других специальных подразделений ВС Азербайджана с радостью выполнят задачу по проведению точечных антитеррористических операций. Мы долго заряжаем, но когда дадим жару, то мало армянским боевикам не покажется. (Аналитическая статья на сайте caliber. az)

Акиф Наги, глава «Организации Освобождения Карабаха» (ООК) в интервью каналуTVMUSAVAT

«Нынешняя ситуация напоминает ситуацию 90-х годов, когда Нагорный Карабах был под прямым управлением Москвы. Мы не должны обманываться. Категорически неприемлемы ни позиция Москвы, ни сложившаяся ситуация. По вопросу демаркации и делимитации границ нужно брать за основу Карский договор. Они играют в игры с разными картами. То им не нравятся карты 1926 года, но принимают карты 1973 года. Все это своего рода козыри в руках Москвы, чтобы использовать против Азербайджана».

«Наги высказал недовольство тем, что Путин неоднократно использовал выражение Нагорный Карабах. По его мнению, азербайджанские власти должны довести до внимания главы Российского государства недовольство азербайджанского общества его позицией. Нужно внести ясность, поставить точку и сказать: что вы задумали? Сегодня мы достаточно сильны. У нас есть такой сильный союзник, как Турция. Нас защищают и другие страны. Но завтра ситуация может измениться. Мы не должны успокаиваться на том, что и дальше все будет продолжаться в том же направлении. Нужно воспользоваться сложившейся ситуацией и добиться своей цели. Проблема Ханкенди не деталь — это главная задача. Нужно решить ее, установить азербайджанский флаг в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Аскеране. Только после этого мы можем обсуждать остальные детали.

Они открыто проводят строительные работы в Ходжалу, называют его Ивановкой, занимаются заселением, строят многоэтажки, переселяют туда армян. Почему мы не ставим эти вопросы перед русскими и теми, кто манипулирует вопросом армянских военнопленных?»

«Россия разыгрывает роль спасителя. Они даже памятник поставили своему солдату, спасшему армянского ребенка. Ситуация может измениться, если завтра к власти в России придет другой человек. Сегодня сложилась весьма выгодная для нас ситуация, которой мы должны полностью воспользоваться. Армяне на государственном уровне ведут пропаганду, говорят, что русские останутся не на пять лет, а навсегда. И делают они это с разрешения России. С какой целью и с какими намерениями русские создают там свою общину? Есть ли в этом необходимость? Есть ли там русские? Нужно поставить этот вопрос перед российским руководством. Нельзя исключать, что завтра это общество направит письмо Путину или другому руководителю с просьбой обеспечить их безопасность. И все. Они даже могут выдать армянам российские паспорта. Иногда можно встретить такого рода информацию. Русские не пришли туда с тем, чтобы уйти. Мы должны это знать.

Не нужно ждать окончания этого срока, мы должны поднять этот вопрос как на государственном, так и на общественном уровне. Русские пришли в самое трудное время. Но ситуация постепенно нормализуется, Азербайджан сам может контролировать свою территорию, нет необходимости в том, чтобы российская армия оставалась на пять лет. Хватит. Спасибо. Уходите. Мы должны отстаивать свою позицию. Азербайджан должен оказывать давление для решения этой проблемы. Иного пути нет».

«Я занимаю антироссийскую позицию. Россия действовала с согласия Турции и продолжает действовать с ее согласия. Так должно быть и дальше. Совместно с Турцией мы должны попытаться ослабить возможности влияния России (https://www.youtube.com/watch?v=uAnPE4JqBgs&ab_channel=TVMusavat: перевод).

О политике России на Кавказе

Аналитик Эльчин Шихли в интервьюAzPolitika.info

«…Русские заинтересованы не в решении конфликта, а в его замораживании. Думаю, что миротворцы были введены по той простой причине, чтобы находиться в центре происходящего. Обратите внимание, 30 декабря по инициативе Москвы Байден связался с Путиным в видеоформате для того, чтобы США не вмешивались в происходящее на постсоветском пространстве. В 2008 году НАТО объявило о возможном присоединении Украины и Грузии к альянсу. Теперь русские хотят, чтобы НАТО и США письменно отказались от этого решения. Все это свидетельствует о том, что русские хотят восстановить империю. Россия в нынешней ситуации не в состоянии содержать себя. Территория большая. Дальше Екатеринбурга — свободные территории, на которых русские не могут ничего заработать. Она получает прибыль только от нефти и газа.

Основными поставщиками зерна в СССР были Украина и Казахстан. Все знают, зачем они захватили Крым. Тут и порт, и Черное море. И в Грузии есть порты. А в Азербайджане другие богатства. Все это нужно учитывать. Россия еще при Петре скрипела зубами на Стамбул. Они отнимают территории, но не могут удержать. Сейчас в тайге и тундре шакалы воют. Они не могут контролировать эти территории. Потому что и сил не хватает, и система управления не позволяет.

— Как вы думаете, действительно ли у Москвы есть планы по восстановлению империи и стоит ли к этому относиться серьезно?

— В действительности они никогда не отказывались от этих намерений. Идет тот же процесс. В 1917 году произошла буржуазная революция, затем Октябрьская социалистическая революция. Но Ленин и его окружение не хотели разрушения империи. Просто процесс пошел в таком направлении: на месте старой империи была построена новая. Вышеупомянутые процессы такие же. Аляска принадлежала России. Почему её продали США? Потому что руки до Аляски не доходили, не могли управлять. Уверяю, что если бы тогда нашелся бы покупатель, то и половину Сибири продали бы. Потому они не управляются.

За последние годы Россия немного оправилась, и там поняли, что хоть и могут контролировать себя, но не могут прокормить население. Поэтому и взялись за Украину, вошли в Грузию. Армению уже купили. Хотят разделить Казахстан, намерены вторгнуться в Азербайджан…

Путин говорит, что не было государства Казахстан, его создали они, не было государства под названием Украина, оно создано Лениным. У них есть претензии ко всем. Сначала вы научитесь управлять собой, может, тогда остальные придут и захотят быть с вами? Они создали Евразийский экономический союз, СНГ, Таможенный союз и так далее. Однако большинство представленных там стран умирают от голода, в том числе и сама Россия. Такова реальность.

Далее Шихли говорит о том, что ввиду ограниченности экономических и человеческих ресурсов Россия рвется в богатые природными ресурсами соседние страны, тем самым укрепляя империю.

Относительно прогнозов на 2022 год, то, по мнению аналитика, азербайджанская сторона должна постепенно выжить их оттуда. «Не будем забывать, что у нас есть опыт вывода из нашей страны российского воинского контингента. Мы сделали это дважды. В первый раз — в начале нашей независимости, а во второй — при выводе 10-тысячного российского военного контингента из Габалинской РЛС. Поэтому и этих выведем», — говорит Шихли (https://azpolitika.info/?p=657651)

Депутат Вахид Ахмедов в интервьюAzPolitika.info

По мнению депутата Ахмедова, у Азербайджана на сегодняшний день две «головные боли» — российские миротворцы и вопрос открытия Зангезурского коридора. Он обвиняет миротворцев в том, что они не выполняют пункты подписанного трехстороннего соглашения, в частности, в том, что «армянские террористы все еще находятся в Ханкенди и его окрестностях», все еще происходят провокации, которые приводят к жертвам. «Я всегда говорил, что там, где Россия, там — проблемы. И это не тайна. Мы наблюдали это на Украине, в Грузии, Молдове и, наконец, в Карабахе. Конечно, Россия заинтересована в том, чтобы конфликт существовал всегда и чтобы она использовала это для оказания давления на обе стороны. Но ситуация в регионе изменилась. Президент Азербайджана проводит де-факто независимую и открытую политику. Конечно, надо быть осторожными. Мы также должны быть осторожны во внутренней политике, у нас не должно быть проблем, в том числе и социальных», сказал Ахмедов. (https://azpolitika.info/?p=657419: перевод)

Youtube-каналReaksiyaTV: Гость передачи — председатель Демпартии Азербайджана Сардар Джалалоглу

Если бы Россия выполняла взятые на себя обязательства по трехстороннему соглашению, то и необходимости в антитеррористической операции бы не было. Так как, согласно этому заявлению, русские должны обезвредить находящиеся там вооруженные формирования и передать эти территории азербайджанской армии. До сих пор русские не вернули нам и пяди земли. Наоборот. Они стараются прибрать некоторые высоты и позиции, находящиеся под контролем азербайджанской армии. Делаются попытки расширить сепаратизм. Это игры России. Это страна, которая настроена враждебно в отношении Азербайджана и азербайджанского народа. На протяжении всей своей истории Россия воевала с исламскими странами, тюркскими народами, подвергая их оккупации и аннексии. Россия — это Татарстан. С античных времен эта территория, включая Москву, а также территории вдоль Волги принадлежали тюркским народам. Русские проживали в Польше, Белорусии, на Украине. А сейчас Россия наносит удары по местам проживания мусульман: Ирак, Сирия, Ливия. Когда-то русские вторглись в Иран и Афганистан. Русские входят туда, где проживают мусульманские и тюркские народы.

Из скольких субъектов состояла РСФСР? Чечня, Татарстан, статус которого уже ликвидирован. Это говорит о том, что традиционная враждебность русских по отношению к тюркам осталась. Мы должны быть готовы противостоять этому.

О конфликте в Нагорном Карабахе: Россия провернула хитрый трюк, и мы пошли по неправильному пути, занимаясь вопросом уточнения границ. Для начала государства должны признать друг друга, а потом заниматься вопросами границ. Между какими международными субъектами уточняются границы? Ни Армения, ни Азербайджан не признали друг друга, о каком уточнении границ идет речь? Во-первых, между Азербайджаном и Арменией должно быть заключено мирное соглашение и установлены дипломатические отношения. Россия не позволяет сделать это. Она хочет выполнять роль единственного посредника в установлении отношений между этими странами, чтобы поставить их в зависимое от себя положение.

В отличие от Армении, у Азербайджана есть транснациональные проекты, есть серьезное военно-политическое, стратегическое сотрудничество с Турцией, военное сотрудничество с Пакистаном. Это факторы, усиливающие Азербайджан. Но все равно Россия не отказывается от своих попыток.

Азербайджан на сегодня предпринимает только ответные меры, не выступая с какими-либо предложениями, инициативой или идеей. Какие инициативы предлагает Азербайджан по карабахскому вопросу? Какую дорожную карту по урегулированию этой проблемы он предлагает международному сообществу? Никакую. Предложения, планы выдвигаются Минской группой, Полом Гоблом, Пашиняном, Путиным. Азербайджан говорит либо да, либо нет. Так не должно быть. Почему на протяжении стольких лет мы должны обсуждать мадридские принципы, предложения России? У Азербайджанского государства должна быть своя позиция, которая служила бы укреплению нашего суверенитета и независимости. А если будем ждать, пока нашу проблему за нас будут решать другие, мы очень серьезно проиграем.

Вопрос: Разве руководители Азербайджана и Армении не понимают, что демаркация и делимитация должны быть проведены после заключения мирного соглашения?

С. Джалалоглу: Они-то понимают, но Россия не позволяет. Если между странами будет подписано мирное соглашение, отпадет необходимости в российских миротворцах, Азербайджан и Армения смогут найти общий язык и без посредничества России, появится возможность установить трехсторонние отношения между Азербайджаном, Арменией и Турцией. А без мирного соглашения сохраняется и военное положение, и необходимость в миротворцах, посредниках и других силах. Неподписание мирного соглашения — красная линия в политике России в регионе. (https://www.youtube.com/watch?v=OJKLVnN1oGI&ab_channel=ReaksiyaTV)