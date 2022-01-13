Минск, , 02:25 — REGNUM Национальный статистический комитет Белоруссии сообщил 12 января о повышении цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию по итогам 2021 года, а также о повышении тарифов госмонополий. Данные официальной статистики существенно отличаются от наблюдений за ростом реальных розничных цен.

Инфляция Picserver.org

«Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 101,1%, с декабрем 2020 г. — 114,3%, в том числе на инвестиционные товары — 101,1% и 118,5% соответственно, промежуточные товары — 102,4% и 119%, потребительские товары — 100,3% и 107,3% соответственно», — сказано в публикации статистического ведомства Белоруссии.

Там также отмечено, что цены производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2021 года были на 2,9% выше, чем в ноябре и на 18,7% выше, чем в декабре 2020 года — в том числе в растениеводстве — на 3,3% и 26,4% соответственно, а в животноводстве — на 2,8% и 16,7% соответственно.

Цены в строительстве в декабре 2021 года были выше на 13,9%, чем годом ранее (декабрь к декабрю). В частности, строительно-монтажные работы стали стоить на 17,4% дороже, машины и оборудование — на 6,7%, прочие работы и затраты увеличены на 14,1%.

«Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 102%, с декабрем 2020 г. — 105,8%, — констатировали в Белстате. — Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 100%, с декабрем 2020 г. — 101,1%».

Напомним, согласно подписанным в 2020 году Александром Лукашенко президентским указам инфляция не должна превысить 5%. По данным официальной статистики, за 2021 год повышение потребительских цен и тарифов составило без малого 10% при том, что реальные зарплаты росли кратно меньшими темпами.

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