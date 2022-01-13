Минск, , 02:13 — REGNUM «Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 100,9%, с декабрем 2020 г. — 109,97%», — сообщил 12 января Национальный статистический комитет Белоруссии (Белстат).

Инфляция

Белстат проинформировал также: «Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 100,6%, с декабрем 2020 г. — 109,8%».

Повышение цен и тарифов, согласно данным официальности статистики, составило 9,97% в годовом выражении (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года). При этом цены на продовольственные товары были повышены на 11,4%, на непродовольственные товары — на 9,9%, на услуги — на 7,6%. Отдельно отмечен индекс потребительских цен на «социально значимые товары» — на 9,1%.

Данные за январь — декабрь 2021 г. к январю — декабрю 2020 г. демонстрируют повышение индекса потребительских цен на 9,5%. При этом цены на продтовары повышены на 9,4%, на непродовольственные товары — на 10,3%, на услуги — на 8,6%. Данные по повышению цен на «социально значимые товары» в публикации статкомитета отсутствуют.

Напомним, согласно подписанному Александром Лукашенко президентскому указу №480 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год», ВВП Белоруссии должен был вырасти вырастет на 1,8% (к 2020 году), реальные располагаемые денежные доходы населения — на 1,6%, рост цен на социально значимые товары не должен был превысить 4,9% (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года), а в целом инфляция не должна превысить 5%. В том же 2020 году Лукашенко подписал указ №481 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2021 год», согласно которому индекс потребительских цен (инфляция) не должен был превысить 5% по итогам 2021 года.

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