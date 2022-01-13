Вена, , 02:13 — REGNUM За сутки на территории Австрии зарегистрировали 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным значением для страны с начала пандемии. Об этом заявил австрийский министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн 12 января в ходе пресс-конференции.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Предыдущий рекордный показатель был достигнут в ноябре 2021 года, когда за 24 часа в стране выявили 15,8 тысячи носителей SARS-CoV-2. Резкий всплеск заражений коронавирусом в Австрии связывают с распространением штамма «Омикрон», а также с увеличением масштабов тестирования на COVID-19 из-за обновленного санитарного протокола.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 января на фоне угрозы коронавирусной инфекции жителей Австрии обязали при выходе на улицу носить на лицах респираторы класса защиты FFP2.

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