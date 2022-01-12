Ханты-Мансийск, 13 января, 2022, 02:11 — ИА Регнум. В столице Югры отменены традиционные крещенские купания из-за тонкого льда на реке Иртыш. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска.

serzgej58 Крещенские купания

Толщина льда при замерах на площадке возле Поклонного креста на левом берегу Иртыша составила 30 см, а уровень воды на поверхности — 15 см. Для безопасного купания и подготовки иорданей с тяжелой специализированной техникой толщина льда должна составлять не менее 50 см и не должно быть скопления воды, пояснили в мэрии.

Чтобы обезопасить жителей Ханты-Мансийска и избежать несчастных случаев, было принято решение отменить крещенские купания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в 2022 году из-за угрозы распространения коронавируса не будет традиционных крестного хода и погружения в купели в честь дня Крещения Господня.