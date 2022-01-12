Париж, 13 января, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Французского антрополога Фарибу Адельха немедленно освободить из тюрьмы в Тегеране призвало власти Ирана правительство Франции. Об этом 12 января сообщила пресс-служба французского МИДа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

В распространённом заявлении внешнеполитического ведомства Франции сказано, что заключение под стражу гражданки Франции Адельха, без каких-либо предварительных уведомлений и пояснений, вызвало удивление у властей страны.

Согласно официальной позиции французского МИД, обвинения против антрополога не подкреплены сколько-нибудь существенной доказательной базой, а приговор является «политическим и произвольным». МИД указывает, что решение о повторном заключении под стражу французского антрополога может вызвать негативные последствия для взаимоотношений между Францией и Ираком и подорвать доверие между двумя странами.

Адельха родилась в Тегеране и получала образование во Франции, у неё есть гражданство обеих стран. Она была задержана в 2019 году в Иране по подозрению в шпионаже, а в 2020 году приговорена к пяти годам тюрьмы. Ей вменяют «пропаганду против системы» и «сговор с целью подрыва национальной безопасности».

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении из тюрьмы антрополога Адельха, при этом женщина будет находиться под наблюдением в Тегеране.