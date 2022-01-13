Асунсьон, , 02:41 — REGNUM Министерство общественного здравоохранения Парагвая заявило 12 января об обнаружении в стране первых случаев заболевания «Флюроной», которая является комбинацией вирусов гриппа A H3N2 и коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina Со ссылкой на публикацию Минздрава в твиттере.

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Центральной лабораторией было обнаружено два образца, содержащих генетический материал смешанного вируса. По информации Минздрава, симптомы «Флюроны» проявляются в виде лихорадки, кашля, насморка, головной боли, а также боли в горле и мышцах.

Правительство готово пойти на крайние меры во избежание распространения заболевания, но пока только рекомендует проходить вакцинацию и соблюдать изоляцию.

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