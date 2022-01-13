Москва, 13 января 2022, 02:00 — REGNUM Самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, ранее вылетевший из аэропорта Алма-Аты, доставил в Москву 146 российских граждан. Об этом вечером 12 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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Эвакуированные российские граждане ранее прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники и в туристические поездки. Некоторые из них находились в Казахстане в командировке.
Напомним, 11 января военно-транспортные самолёты ВКС России вывезли из Казахстана в Россию в общей сложности 2095 российских и иностранных граждан, оказавшихся в критическом положении в связи с последними событиями.
Как сообщало ИА REGNUM, самолёт военно-транспортной авиации ВКС России со 146 российскими гражданами вылетел из аэропорта Алма-Аты в Москву.
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