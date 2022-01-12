София, 13 января, 2022, 01:53 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь полицейских пострадали в ходе беспорядков, устроенных противниками антикоронавирусных мер в столице Болгарии Софии, собравшихся у здания парламента страны. Об этом 12 января передало Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Иван Шилов ИА REGNUM Массовые беспорядки

В акции приняло участие около тысячи протестующих, которые приехали в город на автобусах из разных городов страны. Демонстрацию организовала партия «Возрождение». Собравшиеся потребовали от властей отменить в республике обязательное ношение защитных масок, а также систему так называемых зеленых сертификатов — документов о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участники акции протеста против ограничений из-за COVID-19 в Софии попытались прорваться в здание парламента Болгарии, но были оттеснены полицейскими. Несколько протестующих получили травмы.