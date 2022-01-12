Каракас, 13 января, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Президентская комиссия по защите и реструктуризации государственной нефтегазовой компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela осудила 12 января саботаж против объектов промышленности. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Горящая нефть

В заявлении организации говорится о произошедшем накануне в штате Ансоатеги взрыве. По мнению властей, за взрыв ответственны крайние правые группы, стремящиеся бойкотировать достижения боливарского правительства.

Министр внутренних дел Венесуэлы Ремихио Севальос сообщил о контролировании пожара, возникшего на трубопроводе. Протоколы на случай непредвиденных обстоятельств были активированы, и оперативное восстановление инфраструктуры позволит избежать прерывания распределения топлива в восточном регионе страны.