Тбилиси, 13 января, 2022, 02:41 — ИА Регнум. В Тбилиси произошло обрушение дома, находившегося в аварийном состоянии, сообщает 12 января грузинская телекомпания «Рустави 2».

Donland.ru Аварийный дом

Дом, находившийся в тбилисском районе Авлабар, был признан аварийным и в нём уже больше никто не жил.

В настоящее время спасатели расчищают улицу от обломков здания. Аварийными службами была оперативна прекращена подача газа. Власти обещают жителям близлежащих домов в короткие сроки восстановить подачу газа.