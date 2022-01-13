Нью-Йорк, США, , 01:32 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 января умеренным ростом на фоне благоприятного, но не очень стабильного внешнего фона. Больше других прибавил S&P 500.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 38,30 пункта (0,11%), до уровня 36 290,32 пункта. S&P 500 подорожал на 13,28 пункта (0,28%), до уровня 4713,07 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 34,94 пункта (0,23%), до уровня 15 188,39 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,55 (1,91%), до уровня $82,77 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 января ростом, пытаясь компенсировать потери начала года. Больше других прибавил Nasdaq.

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