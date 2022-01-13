Ла-Пас, , 02:42 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес представил 12 января новые доказательства участия США в «мягком» перевороте 2019 года. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление политика в твиттере.

Эво Моралес Presidencia.gob.bo

Свергнутый 10 ноября 2019 года в результате переворота президент потребовал, чтобы правительство Соединенных Штатов подтвердило или опровергло, что фотография, на которой видны бывший поверенный в делах Брюс Уильямсон и экс-министр Марко Аурелио Хулио, была сделана в присутствии бывшего временного президента Боливии Жанин Аньес.

Моралес заверил, что эта фотография подтверждает участие Вашингтона в перевороте, в результате которого погибли 38 человек.