Нью-Йорк, США, , 01:21 — REGNUM Сын королевы Великобритании Елизаветы II может быть вызван в суд в США, после отказа отклонить гражданский иск против принца Эндрю 12 января судом Южного округа в Нью-Йорке. Гражданка США Вирджиния Джуффре (до замужества — Робертс) обвинила герцога Йоркского во вступлении с ней в сексуальную связь против её воли, когда ей было 17 лет. Об этом 12 января сообщил телеканал Sky News.

Принц Эндрю World Economic Forum

Судья Льюис Каплан не принял во внимание аргументы адвокатов принца Эндрю, указывавших, что Джуффре заключила внесудебное соглашение с американским предпринимателем Джеффри Эпштейном, согласно которому обязывалась не начинать судебного преследования самого Эпштейна и его знакомых. Адвокаты не смогли добиться отклонения иска и на основании того, что Джуффре проживает в Австралии, а не в США. Рассмотрение иска может начаться уже в сентябре текущего года.

Как пояснили эксперты по американскому праву, слушания с большой долей вероятности будут проходить в открытом режиме, принцу Эндрю придётся давать показания очно, а Джуффре сможет привлечь в качестве свидетелей членов королевской семьи. Принц может заключить внесудебное соглашение с Джуффре, либо отказаться от участия в судебном процессе, или же воспользоваться правом не свидетельствовать против себя. Но в любом случае это будет сильный удар по репутации принца, равнозначный признанию вины.

Джуффре утверждает, что была одной из несовершеннолетних жертв Эпштейна, который познакомил её с принцем Эндрю, принуждавшим вступать с ним в связь против её воли. Джуффре хочет добиться от принца Эндрю компенсации за моральный и физический ущерб. На фоне обвинений Джуффре принцу Эндрю пришлось в 2019 году отказаться от исполнения своих обязанностей. Проигрыш дела может грозить принцу Эндрю лишение почётных воинских званий и права пользоваться титулом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британский принц Эндрю направил в суд Манхэттена в американском городе Нью-Йорке документ с просьбой отклонить иск против него об изнасиловании.

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