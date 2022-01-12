Москва, 13 января, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Московской области продлен до 23:00 13 января, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

Изначально предупреждение должно было действовать до 11:00 13 января. Кроме того, в столице России и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду. Он будет действовать с 09:00 до 21:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января МЧС РФ по Ярославской области предупредило, что в регионе ожидается сильное похолодание и усиление ветра.