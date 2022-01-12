Женева, Швейцария, 13 января, 2022, 01:18 — ИА Регнум. В мире за последние сутки коронавирусом SARS-CoV-2 заразились почти 3,4 млн человек, что является рекордным показателем с начала пандемии. Это следует из опубликованных вечером 12 января данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Флаг ВОЗ

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Отмечается, что суточный уровень в три миллиона заражений был превышен впервые.

По данным организации, за сутки было выявлено 3 395 785 случаев инфицирования коронавирусом, общее число заражений с начала пандемии достигло 312 173 462. Умерли за сутки 7735 пациентов с COVID-19, с начала пандемии — 5 501 000 человек.

Лидируют по числу заражений коронавирусом США — 61 332 277 случаев. Далее следуют Индия (36 070 510), Бразилия (22 558 695), Великобритания (14 732 598) и Франция (12 246 358). По числу смертей от COVID-19 впереди также США — 833 519 умерших. В Бразилии умерли 620 091 человек, в Индии — 484 655, России — 318 432, Мексике — 300 573.

Напомним, предыдущий суточный максимум заражений — 2 618 130 случаев — был зафиксирован 6 января.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ в мире за неделю было выявлено более 15 млн случаев заражения коронавирусом.