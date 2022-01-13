Гавана, , 01:22 — REGNUM До 15 января в Гаване будут проходить судебные процессы над 57 участниками антиправительственных протестов 2020 года. Обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Протестующие Кубы Цитата из видео на YouTube

Правозащитные организации Кубы осудили начавшиеся 11 января судебные процессы над 57 участниками протестов, в число которых входит и 14 несовершеннолетних. Обвинение запросило до 30 лет лишения свободы по обвинению в подстрекательстве к мятежу для четверых подсудимых. Еще 21 человеку, в том числе 4 несовершеннолетним, грозит срок до 15 лет. Защита утверждает, что фигуранты дела проявляли свою гражданскую позицию ненасильственным образом или распространяли информацию в соцсетях.

Кубинское правительство отрицает политическую составляющую данных процессов. Президент республики Мигель Диас-Канель заверил недавно, что «на острове нет политзаключенных», а кубинцы могут «свободно проводить демонстрации». В свою очередь родственники задержанных жалуются на отсутствие доступа к судебным процессам.

По данным испанской неправительственной организации Prisoners Defenders, к концу 2021 года на Куба находилось не менее 842 осужденных по политическим мотивам, большая часть из которых были задержаны после событий 11 июля 2020 года. НПО утверждает, что среди них есть 26 подростков от 14 до 17 лет.

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