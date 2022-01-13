Ла-Пас, , 01:09 — REGNUM Контракт на строительство газовой электростанции в Боливии за 53,4 млн юаней ($8,4 млн) подписала китайская компания Sinohydro Bureau 4. Об этом 12 января сообщило агентство Синьхуа.

Газовая электростанция Mscalora

Объект будет снабжать электроэнергией новый металлургический комплекс в боливийском городе Санта-Крус, который должен производить 194 тыс. тонн стали в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в департаменте Потоси на юго-западе Боливии была открыта солнечная электростанция, способная вырабатывать более 123 тысяч мегаватт-час энергии в год.

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