Яунде, 13 января, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Оппозиционный политик и член Сената Камеруна Генри Кеменде погиб в результате нападения неизвестных на западе страны, 12 января сообщил портал Journal du Cameroun.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания) В Африке

Убийство произошло в городе Баменда. По информации журналистов, преступление совершили сепаратисты, которые добиваются отделения от Камеруна ряда западных территорий. Согласно сведениям издания Nation, 11 января преступники остановили автомобиль, в котором находился Кеменде, и заставили политика выйти из машины, а после застрелили его.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября вооруженные боевики атаковали школу на юго-западе Камеруна и устроили взрыв в заведении. В результате инцидента погибли учитель и трое детей.