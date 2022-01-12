Мадрид, 13 января, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Президент испанского новостного агентства EFE Габриэла Каньяс пожаловалась 12 декабря на то, что кубинское правительство «изгоняет» СМИ, отбирая аккредитации журналистов EFE в Гаване. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Мария Плотникова ИА REGNUM Гавана, Куба, 2017 год

Каньяс заявила, что почти 50% новостей, публикуемых в Латинской Америке о Кубе, выпускается EFE, а сама организация работает на острове более 50 лет: «Они выгоняют нас. Мы не можем поддерживать стандарты качества, имея в стране только двоих журналистов».

По словам Каньяс, дипломатическая поддержка Испании не повлияла на ситуацию с кубинским правительством. Сложности начались после того, как Куба без объявления причин отложила выдачу пресс-визы новому сотруднику, из-за чего тот не смог въехать в страну в июле 2021 года. В октябре, как раз перед запланированными демонстрациями против правительства, Международный пресс-центр отозвал аккредитации всех сотрудников EFE на Кубе.