Тбилиси, 13 января, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Грузинские беженцы из Абхазии устроили в Тбилиси акцию протеста, сообщают 12 января грузинские телеканалы «Мтавари архи» и «Формула».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

В настоящее время в тбилисском санатории «Картли» проживают 150 вынужденных переселенцев. По их словам, здание санатория почти полностью разрушено, в нем отсутствуют жилые и санитарные условия.

Поэтому жители санатория «Картли» требуют выселения из здания, в котором невозможно нормально жить, и предоставления им квартир.

Беженцы отправились в министерство здравоохранения Грузии, рассчитывая на встречу с министром Зурабом Азарашвили, но тот уклонился от встречи с людьми и отправил к ним своего заместителя. Заместитель же смог пообещать беженцам лишь предоставление им квартир в аренду. При этом даже непонятно, будет ли государство компенсировать арендную плату.

После этого беженцами было решено организовать марш протеста, установить палатки у министерства и начать голодовку.