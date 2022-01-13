Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Коммерческие запасы нефти в США уменьшились с 1 по 7 января на 4,553 млн баррелей, составив почти 413,3 млн баррелей. Об этом 12 января сообщило на своем сайте американское министерство энергетики.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом, согласно опросу агентства Bloomberg, аналитики прогнозировали, что нефтяные резервы страны сократятся только на 1,85 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря минэнерго США одобрило передачу американской компании Marathon Petroleum 250 тыс. баррелей нефти из стратегического резерва Соединенных Штатов.

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