Вашингтон, 13 января, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Коммерческие запасы нефти в США уменьшились с 1 по 7 января на 4,553 млн баррелей, составив почти 413,3 млн баррелей. Об этом 12 января сообщило на своем сайте американское министерство энергетики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

При этом, согласно опросу агентства Bloomberg, аналитики прогнозировали, что нефтяные резервы страны сократятся только на 1,85 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря минэнерго США одобрило передачу американской компании Marathon Petroleum 250 тыс. баррелей нефти из стратегического резерва Соединенных Штатов.

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