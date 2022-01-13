Минск, , 00:30 — REGNUM Оперативно-аналитический центр при президенте Белоруссии требует от неназванных организаций до 1 февраля предоставить ему конфиденциальную информацию. Сообщение об этом опубликовано 12 января на сайте спецслужбы.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Представление сведений, указанных в подпункте 3.1 пункта 3, подпунктах 4.1 и 4.2 пункта 4 Положения о порядке представления в Оперативно-аналитический центр при президенте Республики Беларусь сведений о событиях информационной безопасности, состоянии технической и криптографической защиты информации, утвержденного приказом Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь от 20 февраля 2020 г. № 66, осуществляется ответственным за обеспечение защиты информации (ответственный сотрудник) через личный кабинет юридического лица (ЛК ЮЛ) общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС)», — сказано в публикации на официальном ведомственном сайте.

Там также сказано, что для доступа в личный кабинет юридического лица «руководитель организации должен авторизоваться в ОАИС с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП), выданной в республиканском удостоверяющем центре Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь, либо с помощью идентификационной карты Республики Беларусь. После этого руководитель организации обязан добавить в ЛК ЮЛ ответственного сотрудника, который будет осуществлять процедуру подачи сведений».

Ответственный сотрудник для авторизации в ЛК ЮЛ должен иметь ЭЦП либо «идентификационную карту Республики Беларусь». ОАЦ согласен также принять интересующие его сведения в распечатке.

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