Тайбэй, , 01:26 — REGNUM Посольство Тайваня в Парагвае объявило об отмене с 15 января тарифов для 11 видов товаров в рамках Соглашения об экономическом сотрудничестве, подписанного в 2017 году. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Парагвай. Повозка, запряженная волами

Нулевые тарифы будут применены замороженным и консервированным говяжьим субпродуктам, рисовой бумаге, чаю и ряду других продуктов. Парагвай активно экспортирует на Тайвань такие продукты, как говядина, соя, хлопок, древесина, кожа, сахара, чай и травы. Тайвань в свою очередь экспортирует автомобили и самолеты для вооруженных сил и полиции.

Тайваньские власти пояснили, что работа и развитие торговли в рамках Соглашения должны продолжаться постоянно. Фонд международного сотрудничества Тайваня также предложил Парагваю разнообразную помощь, в том числе технические консультации в сырьевом секторе, поддержку малого и среднего бизнеса, а также доступ в университеты Тайваня для парагвайских студентов.

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