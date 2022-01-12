Каракас, 13 января, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Участок нефтепровода в городе Барселона (штат Ансоатеги) на севере Венесуэлы был подорван неизвестными 11 января. Об этом сообщило на своей странице в Twitter венесуэльское министерство нефтяной промышленности.

Niklas Freidwall Взрыв

Речь идет об объекте, принадлежащем национальной компании PDVSA, которая занята устранением последствий инцидента. В управлении гражданской обороны Венесуэлы объявили, что в результате взрыва на трубопроводе пострадали по меньшей мере три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в венесуэльском штате Яракуй на западе страны произошел взрыв на нефтепроводе. В результате происшествия погиб один человек и еще двое получили ранения.