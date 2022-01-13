Сантьяго, , 01:27 — REGNUM Избранный президент Чили Габриэль Борич обратился 11 января к парламенту с просьбой одобрить всеобщее помилование для задержанных во время протестов 2019 года. Об этом сообщает новостное агентство Merco Press.

Протесты в Чили Mauricio Arriagada

Борич надеется, что чилийский парламент ответит на этот запрос до конца месяца. Председатель учредительного собрания Мария Элиза Кинтерос поддержала просьбу Борича, заявив, что наказания, примененные к задержанным, были очень строги. Кинтерос занималась делами заключенных и позже отпущенных из-за отсутствия улик: «Государство злоупотребило применением власти. многие люди провели два года своей жизни в тюрьме без доказательств вины».

Основной причиной беспорядков, начавшихся в октябре 2019 года в Сантьяго, была сильная экономическая нестабильность. Протесты утихли окончательно только с началом пандемии. В результате жесткого подавления демонстраций погибло 32 и пострадало более 12 тысяч человек, более 8 тысяч было задержано.

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