Борич призывает помиловать задержанных во время беспорядков 2019 года
Сантьяго, 13 января, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Избранный президент Чили Габриэль Борич обратился 11 января к парламенту с просьбой одобрить всеобщее помилование для задержанных во время протестов 2019 года. Об этом сообщает новостное агентство Merco Press.
Борич надеется, что чилийский парламент ответит на этот запрос до конца месяца. Председатель учредительного собрания Мария Элиза Кинтерос поддержала просьбу Борича, заявив, что наказания, примененные к задержанным, были очень строги. Кинтерос занималась делами заключенных и позже отпущенных из-за отсутствия улик: «Государство злоупотребило применением власти. многие люди провели два года своей жизни в тюрьме без доказательств вины».
Основной причиной беспорядков, начавшихся в октябре 2019 года в Сантьяго, была сильная экономическая нестабильность. Протесты утихли окончательно только с началом пандемии. В результате жесткого подавления демонстраций погибло 32 и пострадало более 12 тысяч человек, более 8 тысяч было задержано.