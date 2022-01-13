Порт-Морсби, , 00:10 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,6 в зарегистрированы 13 января в Папуа — Новой Гвинее, сообщает на своем сайте Геологическая служба США (USGS).

Папуа — Новой Гвинея Ady_Fauzan

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Эпицентр землетрясения находился примерно в 40 км к северо-востоку от города Лаэ (население более 76 тыс. человек), а очаг — залегал на глубине около 70 км. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угрозу цунами не объявляли.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января на территории Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,9.

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