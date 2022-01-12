Кабул, 13 января, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё пятеро получили ранения в афганской провинции Балх в результате конфликта между жителями двух сёл с участием полиции. Об этом сообщает 12 января газета «8 Собх» со ссылкой на местные источники.

Газни. Афганистан

По информации издания, накануне несколько жителей села Джангали при поддержке начальника полиции уезда Шульгара попытались захватить земли жителей села Рахматабад.

Участники инцидента утверждают, что когда люди выехали в указанный район, чтобы предотвратить захват их земель, их встретили огнём люди начальника полиции, в результате чего пятеро мирных жителей получили ранения, а один из сотрудников полиции был убит по ошибке своими коллегами.

Сообщается также, что ещё трое мирных жителей были задержаны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а двое в настоящее время числятся пропавшими без вести.

На видео, полученных изданием, видны несколько человек с пулевыми ранениями, лежащих в больничной палате.

Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали данную информацию.