Кабул, 12 января, 2022, 23:52 — ИА Регнум. В Афганистане за 2021 год было зарегистрировано всего четыре случая заболевания полиомиелитом. Об этом сообщила 12 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Дети Афганистана

«У Афганистана есть беспрецедентная возможность покончить с этой детской болезнью, что поможет приблизить мир, свободный от полиомиелита», — сообщается на странице организации в Twitter.

Афганистан и Пакистан — две единственные страны в мире, всё ещё страдающие от полиомиелита.

В Афганистане кампании по вакцинации от полиомиелита в последние годы широко не проводились из-за противостояния с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отсутствия безопасности.

После прихода к власти в стране «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) объявил, что впервые кампания по вакцинации будет проведена на всей территории Афганистана, вместе с тем поступали сообщения о том, что детям в некоторых районах отказывают в прививке.