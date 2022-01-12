* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 12 января, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказывает давление на дипломатов прежнего правительства Афганистана для установления контроля над афганскими посольствами в других странах. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих официальных лиц Афганистана.

Pixabay.com Флаг Афганистана

Издание отмечает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибегают к неожиданным дипломатическим назначениям и угрозам применения насилия в качестве первого шага к признанию своих дипломатов.

За последние недели правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представило новых дипломатов в посольствах в Иране и Китае, однако пока неясно, получили ли эти лица аккредитацию в стране пребывания.

В качестве примера давления на бывших афганских дипломатов издание приводит отставку 10 января посла Афганистана в Китае Джавида Ахмада Каима и замену его на другого бывшего афганского дипломата Мухиуддина Садата, первого секретаря посольства.

В публикации отмечается, что кадровые перестановки происходят на фоне попыток Китая расширить свое дипломатическое и экономическое влияние в Центральной Азии.

«Китай определенно контактировал с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще до того, как они пришли к власти. Неудивительно, что они пытаются наладить более тесные связи с Китаем. Они хотят, чтобы китайцы инвестировали в их экономику и оказывали им помощь», — заявила изданию Лиза Кертис, бывший высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности при администрации президента США Дональда Трампа.

Ряд бывших правительственных чиновников США также заявили, что большинство афганских дипломатов в настоящее время находятся в подвешенном состоянии. Перспективы их дальнейшей работы остаются под вопросом, так как посольства не смогут продолжать деятельность, когда закончатся имеющиеся в их распоряжении денежные средства.