Краснодар, , 23:38 — REGNUM Воздушные рейсы из Краснодара начали задерживать и отменять из-за приостановки работы аэропорта, попавшего под сильный снегопад, один из рейсов будет выполнен из Ростова-на-Дону, сообщает 12 января пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт Iask.ca

На данный момент задержаны 19 авиарейсов. Ещё девять направлены на запасные аэродромы.

«По данным на 21:45 мск в аэропорту Краснодара задержаны 19 рейсов. На запасные аэродромы направлены девять рейсов. Шесть в Ростове-на-Дону, два в Анапе и один рейс в Сочи. Два рейса в Новосибирск и Пулково отменены. Решением авиакомпании «Россия» отмененный рейс в Санкт-Петербург будет выполняться из Ростова-на-Дону, куда 158 пассажиров доставят автобусами», — указано в сообщении пресс-службы.

Пассажиры задержанных рейсов обеспечены питанием.

В то же время управление МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренные предупреждения из-за опасности схода снежных лавин и подъему уровня рек из-за сильных осадков.

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