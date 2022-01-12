Осло, 12 января, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Снизить жёсткость ограничительных мер, введённых в связи с пандемией, планируют в Норвегии, сообщает 12 января Норвежское телеграфное бюро.

Arsenikk Карта-флаг Норвегии

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По словам министра здравоохранения Норвегии Ингвильды Кьеркол, планируются послабления.

Кьеркол «По мере того как болезнь становится менее опасной для каждого из нас, важным становится также снизить негативные последствия от ограничений».

Напомним, в Норвегии, согласно данным местного минздрава, с конца прошлого года доминирует штамм коронавируса «Омикрон».