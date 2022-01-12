Тюмень, 13 января, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Торговля контрафактным алкоголем процветает из-за целого комплекса проблем. Главное, в России стало сложно легально торговать алкоголем, прокомментировал «Деловому кварталу» январскую трагедию с отравлениями поддельной водкой в Тюменской области и Югре региональный координатор Ассоциации малоформатной торговли Владимир Панов.

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Как пояснил эксперт, во-первых, сложно получить лицензию на торговлю алкоголем — им позволено торговать только юридическим лицам с уставным капиталом в 500 тыс. рублей. Лицензия стоит 65 тыс. рублей. А с учётом системы ЕГАИС необходимы онлайн-кассы, программное обеспечение, обслуживание, фискальные накопители, обновления — это тоже дополнительные расходы.

«Продавец, на которого всё ложится, должен обладать знанием компьютера. Принимать партии, сканировать каждую бутылку. Такую нагрузку, в том числе финансовую, не каждый маленький магазин может потянуть. Да и сама программа ЕГАИС, на мой взгляд, недоработанная и сырая, а её цель — не столько навести порядок, сколько заставить внедрить её. Постоянно выходит так, что остатки на складе не соответствуют остаткам по ЕГАИС, приходится их «чистить», а это трудоёмкая и дорогостоящая процедура. Словом, зарегулировали эту отрасль так, что легально работать для небольших магазинов, особенно в сельской местности, практически невозможно», — пояснил Владимир Панов.

Помимо этого, эксперт отмечает момент, что с легального рынка алкоголя выдавили огромную часть малого бизнеса: магазины формата «у дома» и торговые павильоны.

«У федеральных сетей, конечно, гораздо больше ресурсов. У них нет проблем с применением системы ЕГАИС. Если бы небольшие магазины могли работать легально — продавать шампанское, водку, коньяк, если бы малоформатная торговля не сталкивалась с такими сложностями и ограничениями в продажах, как, например, запрет реализации пива в нестационарных торговых объектах, то, конечно, никто не стал бы рисковать лицензией, торгуя поддельной водкой», — отметил региональный координатор Ассоциации малоформатной торговли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени в новогодние праздники девять человек насмерть отравились поддельной водкой «Родники Сибири» с метанолом. По аналогичной причине скончались девять человек из посёлка Кондинское в ХМАО.