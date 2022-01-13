Берлин, , 01:51 — REGNUM Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон «шокирована новостями о прослушивании российских оппозиционных лидеров» в Белграде. Об этом она заявил 12 января.

Виола фон Крамон-Таубадель Heinrich Böll Stiftung

По ее словам, Сербия должна защищать права и достоинство всех людей, находящихся на ее территории.

«В конце концов, Сербия должна выбрать, желает ли она трансформироваться и присоединиться к ЕС, или продолжить иметь дело с автократами Москвы и Пекина. Политика, состоявшая в том, чтобы попытаться усидеть на двух стульях, неприемлема», — заявила фон Крамон на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что ранее в интервью сербским СМИ российский оппозиционный деятель Владимир Кара-Мурза заявил о том, что министр внутренних дел Сербии Александр Вулин передал российской стороне записи переговоров, которые представители российской оппозиции ранее вели в Белграде.