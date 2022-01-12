Тбилиси, 13 января, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Грузинские ночные клубы в самое ближайшее время вновь прекратят свою деятельность, сообщает 12 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ночной клуб

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Администрация правительства объясняет, что клубам разрешили работать в предновогодний период в виде исключения в определённые даты, и теперь действуют те же ограничения, которые были введены властями ранее. Причиной подобных ограничений является распространие в Грузии омикрон-штамма COVID-19.

Напомним, что в Грузии зафиксировано 973 909 случаев заражения коронавирусом. 14 311 человек скончалось.