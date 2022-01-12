* запрещённая в России организация

Кабул, , 23:29 — REGNUM Правительство Афганистана под руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утвердило бюджет на оставшиеся три месяца текущего финансового года в размере 53,9 млрд афгани (порядка $500 млн). Об этом сообщает 12 января газета «8 Собх».

Афганистан

Заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани сообщил, что из указанной суммы 49,2 млрд афгани составляют текущий бюджет, а 4,7 млрд афгани — бюджет развития.

Следует отметить, что общий национальный бюджет предыдущего правительства на весь финансовый год составлял около 473 млрд афгани, из которых более 311 млрд составлял текущий бюджет, около 161 млрд — бюджет развития.

При этом в сравнении с первыми тремя месяцами финансового года принятый сегодня текущий бюджет сократился на 15%, а объём бюджета развития снизился в восемь раз.