Хельсинки, 12 января, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения могут объявить в Финляндии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, пишет 12 января Helsingin Sanomat.

Дмитрий Налбандян. Финляндия. Хельсинки. 1976

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Источники издания сообщили, что финское правительство приготовилось ввести режим ЧП. В случае объявления чрезвычайного положения власти смогут задействовать соответствующий закон, который поможет работе минздрава.

Решение о том, вводить или нет этот режим, будет, вероятно, принято в конце недели.