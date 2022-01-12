Вашингтон, 13 января, 2022, 00:56 — ИА Регнум. США призвали власти Боснии и Герцеговины расследовать информацию о том, что во время празднования 30-летия Республики Сербской 9 января в Баня-Луке был допущены высказывания в адрес несербского населения автономии. Об этом заявил представитель Государственного департамента США в сообщении, опубликованном 12 января.

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По его словам, США располагают данными о том, что во время праздничных мероприятий в Республике Сербской чествовали «военных преступников». В отчете, на который ссылаются в Госдепе, говорится, что во время празднования 30-летия автономии были допущены высказывания, которые можно квалифицировать как «язык ненависти».

«Мы призываем власти БиГ незамедлительно расследовать эти инциденты и призвать к ответственности должностных лиц, допустивших подобное», — процитировало агентство «Танюг» сообщение Госдепа США.

Напомним, что Республика Сербская 9 января отметила 30-летие своего существования.