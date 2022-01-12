Лос-Анджелес, США, , 23:22 — REGNUM Актёр Ангус Клауд, сыгравший Феско в сериале «Эйфория», рассказал, что его персонажа должны были убить ещё в первом сезоне. Об этом 12 января пишет Daily Mail.

Ангус Клауд Скриншот видео на YouTube

По словам Клауда, о том, что Феско должен умереть ему сказал коллега, актёр Джейкоб Элорди. Однако создатель сериала Сэм Левинсон в конечном итоге передумал и вернул Феско, сделав его центральным персонажем во втором сезоне.

ИА REGNUM напоминает, что первая серия второго сезона «Эйфории» вышла на HBO Max 9 января 2022 года. И спустя три дня сервис сообщил о том, что эпизод стал самой просматриваемой премьерой — его посмотрели более 2,4 млн зрителей.

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